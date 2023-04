Ministro Olanda, valutiamo match Feyenoord sempre a porte chiuse

Condividi l'articolo

(ANSA) – L’AIA, 06 APR – Gli incidenti avvenuti nello stadio

De Kuip di Rotterdam in occasione della semifinale di Coppa

d’Olanda tra Feyenoord e Ajax potrebbero portare a provvedimenti

duri da parte del governo nei confronti del club finalista

l’anno scorso della Conference League.

Lo ha fatto capire la ministro della Giustizia e Sicurezza, Dilan Yesilgoz: “vogliamo sapere esattamente cosa è successo –

le sue parole -, ed è possibile che ci saranno delle

conseguenze. Stiamo valutando di far giocare le partite

casalinghe del Feyenoord a porte chiuse”. Tutto a ciò a causa

del comportamento recidivo da parte della tifoseria della

squadra di Rotterdam, non nuova a episodi di teppismo e

violenza, come a Tirana nella notte precedente alla finale di

Conference.

Il 13 e 20 aprile il Feyenoord affronterà la Roma nelle due

partited ei quarti di finale dell’Europa League. (ANSA).



