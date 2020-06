Minneapolis, Kanye West paga il college alla figlia di George Floyd

Il popolarissimo rapper Kanye West ha istituto un fondo da due milioni di dollari a sostegno delle famiglie di George Floyd, Ahmaud Arbery e Breonna Taylor, le vittime afroamericane più recenti del razzismo e della polizia violenta. Tra le voci della donazione anche la copertura del costo del college della figlia di George Floyd, Gianna, di sei anni.

Floyd è stato ucciso da una stretta al collo da parte di un agente a Minneapolis, Arbery è morto sotto i colpi di arma da fuoco in Georgia in un caso di giustizia ‘fai da te’ mentre faceva jogging, mentre Taylor è stata uccisa da otto colpi di pistola sparati dalla polizia che ha fatto irruzione nel suo appartamento di notte. Con molta probabilità si è trattato di uno scambio di persone. Le loro morti hanno scatenato una serie di proteste in tutti gli Stati Uniti.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte