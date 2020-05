Minneapolis: moglie Chauvin lo lascia

(ANSA) – WASHINGTON, 30 MAG – Licenziato, arrestato con l’accusa di omicidio ed ora lasciato anche dalla moglie, una ex reginetta di bellezza del Minnesota. E’ la sorte di Derek Chauvin, 44 anni, l’agente incriminato per la morte a Minneapolis di George Floyd, l’afroamericano che aveva immobilizzato a terra tenendo un ginocchio sul suo collo per nove minuti. “Kellie Chauvin è devastata dalla morte di George Floyd e desidera sciogliere il suo matrimonio”, ha fatto sapere il suo avvocato. I due sono sposati da 10 anni. “Mio marito ha modi ruvidi, ma sotto l’uniforme è un tenerone”, aveva confidato in una intervista del 2018. La donna, nata nel Laos e vissuta per anni in un campo di rifugiati, ha due figli da un precedente marito, di cui era rimasta vedova.



