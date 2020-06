Minneapolis: Rashford “la società è più che mai divisa”

(ANSA-AFP) – LONDRA, 01 GIU – Anche un altro nazionale inglese, l’attaccante Marcus Rashford del Manchester United, prende posizione sui fatti di Minneapolis e punta il dito contro ogni forma di discriminazione.

“Ragazzi, so che non mi avete sentito da giorni – il tweet di Rashford -, ma stavo cercando di capire e interpretare cosa sta succedendo nel mondo in questi giorni. Nel momento in cui ho chiesto alle persone di essere unite e lavorare insieme, sembriamo più divisi che mai. Ls società è più che mai divisa, ma tanta gente è rimasta ferita e ha bisogno di risposte”. “Le vite dei neri contano – dice ancora Rashford -, la cultura dei neri conta, la comunità nera conta, tutti contiamo. Rashford segue quindi la linea del compagno di nazionale Jadon Sancho, ala del Borussia Dortmund che ieri dopo aver segnato ha mostrato una maglia con la scritta “Giustizia per George Floyd!” e nel dopopartita ha detto che “non bisogna avere paura di farsi avanti per ciò che è giusto”. (ANSA-AFP).



