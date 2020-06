Minneapolis:Trudeau si inginocchia con manifestanti a Ottawa

(ANSA) – WASHINGTON, 5 GIU – Il premier canadese Justin Trudeau ha partecipato a una manifestazione contro il razzismo ad Ottawa e si è inginocchiato insieme agli altri manifestanti, il gesto divenuto oramai distintivo di chi protesta contro la violenza della polizia verso gli afroamericani come George Floyd, ucciso a Minneapolis.

La folla, riunitasi per chiedere giustizia per George Floyd e sostenere le proteste in America, ha apprezzato la presenza del premier e lo ha applaudito intonando poi i cori del movimento ‘Black Lives Matter’. Risale solo all’inizio della settimana la scelta di Trudeau di restare una ventina di secondi in silenzio quando, nel corso di una conferenza stampa, gli è stato chiesto sull’ uso dei lacrimogeni a Washington per aprire la strada al presidente Donald Trump. “I canadesi stanno guardando a ciò che accade negli Usa con orrore e costernazione”, aveva poi dichiarato il premier.(ANSA).



