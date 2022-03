Miramare. Sfugge al controllo della Polizia: arrestato spacciatore

Condividi l'articolo

Nel pomeriggio di giovedì scorso, una Volante della Polizia di Stato, durante il regolare servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione ed alla repressione dei reati, mentre transitava su viale Regina Margherita notava un giovane il quale, alla vista della vettura di servizio, si allontanava in direzione opposta per sottrarsi al controllo. Nella fuga lanciava all’interno di un cantiere una borsa da palestra di colore nero che si portava dietro.

Immediatamente fermato dai poliziotti, all’atto del controllo il ragazzo tentava di divincolarsi dagli operatori con calci e pugni, sbracciando per tentare di liberarsi e colpendo a più riprese i poliziotti.

Recuperata la borsa lanciata poco prima dal ragazzo, gli operatori percepivano un forte odore di marjuana provenire dallo zaino. Infatti, all’interno del borsone nascosto tra gli effetti personali, veniva recuperata una sacca di colore nero con all’interno una busta trasparente contenente marjuana per un peso di gr. 79.4. Unitamente alla sostanza stupefacente, veniva rinvenuto occultato tra i panni un bilancino di colore grigio, funzionante, adoperato per pesare le dosi da cedere ai clienti. Ulteriori due dosi di sostanza stupefacente venivano recuperate all’interno degli slip, per un totale di 3g. Nella tasca anteriore destra veniva rinvenuta una banconota da euro 50,00 sottoposta a sequestro in quanto provento dell’attività criminosa.

Droga, soldi e il bilancino sono stati sequestrati. Il ragazzo, italiano di 20 anni, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. È stato accompagnato in serata presso la locale casa circondariale.