Misano. Cade in casa: muore dopo due giorni di agonia in ospedale

Anziano di 83 anni è deceduto ieri all’ospedale Bufalini di Cesena a seguito delle lesioni riportate da una caduta in casa. Era caduto il 2 giugno, scambiando la maglia per i pantaloni e in questa maniera cadendo a terra nella notte. Sul posto l’ambulanza che lo ha soccorso. Ieri il tragico epilogo dopo alcuni giorni agonia.