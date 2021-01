Misano. Corsa alla delazione: “Stanno facendo una festa, intervenite”

Ormai è corsa alla delazione. “Venite, i vicini stanno facendo una festa abusiva in casa nonostante il Covid e oltretutto tengono la musica alta e fanno anche un sacco di rumore”. Un cittadino l’altra notte ha chiamato il 112 che è andato in una casa di Misano a verificare quanto stava accadendo. I militari si sono così trovati nel bel mezzo di una festa di compleanno in famiglia. I carabinieri hanno così semplicemente invitato i presenti a parlare a bassa voce per evitare di disturbare i vicini. Sarebbe forse il caso di evitare inutili “spiate” facendo perdere tempo alle forze dell’ordine impegnate in attività serie.