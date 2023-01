Misano. FESTA PER L’ARRIVO DELLA BEFANA. DISTRIBUITE 700 CALZE AI BAMBINI

Condividi l'articolo

La befana ha distribuito i suoi doni ai tanti bambini che, insieme alle loro famiglie, si sono ritrovati oggi in piazza della Repubblica per festeggiare l’Epifania. Sono 700 le calze che sono state distribuite ai più piccoli. Il pomeriggio è trascorso in un clima di grande festa tra divertenti evoluzioni sulla pista di ghiaccio, spettacoli, degustazione di panettone e bevande calde.L’Epifania tutte le feste porta via, ma non quest’anno: approfittando del weekend alle porte, sarà possibile vivere l’atmosfera natalizia e pattinare sulla pista di ghiaccio di piazza della Repubblica ancora fino a domenica.