Misano. Grave incidente, motociclista in elisoccorso in ospedale

Incidente, poco dopo mezzogiorno, in via Castellaro a Misano Adriatico, a circa tre chilometri alle spalle del circuito dedicato a Simoncelli. Tre mezzi coinvolti: ad aver la peggio un motociclista per il quale è stato necessario il trasporto in ospedale con l’elisoccorso. Strada chiusa al traffico per facilitare i soccorsi. Vigili del fuoco e carabinieri sul posto per ricostruire i fatti