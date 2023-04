Misano. Incidente, due giovani al Bufalini

Condividi l'articolo

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.00, si è verificato un incidente stradale a Misano Adriatico lungo via Scacciano. Una due posti con due giovani a bordo, che procedeva in direzione monte verso mare, ha improvvisamente perso il controllo causando il ribaltamento dell’auto. Sul posto sono intervenuti prontamente due ambulanze, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Entrambi i passeggeri sono stati trasferiti all’Ospedale Bufalini di Cesena, uno dei quali è stato trasportato d’urgenza tramite elicottero. Al momento, le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.