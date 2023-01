Misano. La città dice addio a Gigi Giannini, pioniere del turismo misanese

Condividi l'articolo

Misano dice addio a Gigi Giannini, pioniere del turismo. A segnalare la perdita che ha colpito la città è il figlio, nonché ex sindaco Stefano Giannini, dalle pagine dei facebook:

“Gigi oggi (ieri per chi legge, ndr) è arrivato al suo traguardo terreno. Era nato quasi 97 anni fa a Riccione. Suo babbo Andrea, che era Vigile urbano, si è trasferito nel 1939 con la moglie ed i quattro figli a Misano, chiamato quale custode della Colonia poi diventata Alfonso Fusco. Nel dopoguerra è stato uno dei pionieri del turismo misanese, creando il Bar Ristorante Gigi nella Piazzetta Roma sul mare. Nel 1974 ha avuto l’idea del Gigi’s Residence, che nel 1990 ha abbellito con il Parco acquatico Adriapark assieme agli altri operatori vicini. Era generoso e onesto, con un carattere forte che ha portato me, ancora adolescente, ad intraprendere la mia strada in autonomia, pur sapendo che mi era sempre vicino. In questi ultimi anni, avendo più tempo, ho avuto la grande soddisfazione di essergli più prossimo. Hai avuto una gran vita, babbo, qui sulla terra e avrai una buona strada anche nel Regno dei Cieli. Ciao. Per chi fosse interessato a salutarlo martedi alle 20 e 30 il rosario e mercoledì alle 11 le esequie, presso la Parrocchia della sua Misano Mare.