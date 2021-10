Misano. Le Frecce Tricolori salutano Valentino alla festa-bis di Misano

Condividi l'articolo









La festa per Valentino Rossi occuperà anche il cielo di Misano. I preparativi proseguono ed è atteso anche lo spettacolo della pattuglia acrobatica italiana, le Frecce tricolori, a suggellare un evento mondiale mentre a terra il circuito si colorerà di giallo, come annunciato dagli organizzatori del Gran Premio Nolan del Made in Italy ed Emilia Romagna, per festeggiare l’ultima gara del Dottore sul circuito di casa in MotoGp. Nel frattempo la prevendita dei biglietti per le tribune procede. I 25mila posti a sedere che inizialmente erano stati messi in vendita, sono esauriti.