Misano. MALTEMPO: LE CHIUSURE DI DOMANI

Condividi l'articolo

MALTEMPO: LE CHIUSURE DI DOMANI A MISANO ADRIATICO

Misano Adriatico, 15 maggio 2023 – Al termine della riunione svoltasi nel pomeriggio e nella quale è stato fatto il punto insieme a Istituzioni e comuni della provincia sulle previsioni meteo, sulle iniziative da mettere in campo per attenuare al massimo i disagi per prevenire danni possibili causati dal maltempo annunciato, il Comune di Misano Adriatico ha disposto per la giornata di domani, martedì 16 maggio, la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, dei centri di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili, degli impianti sportivi e il mercato ambulante del martedì

Si invitano i cittadini alla massima prudenza.