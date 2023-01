Misano. NOMINATO IL DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI MISANO 2030: DAVIDE SILIQUINI NE È PRESIDENTE

Condividi l'articolo

NOMINATO IL DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI MISANO 2030: DAVIDE SILIQUINI NE È PRESIDENTE

Misano Adriatico, 14 gennaio 2023 – Con la nomina del consiglio direttivo formato da undici persone, si è ufficialmente costituita l’associazione di volontari Misano 2030. È stato eletto presidente Davide Siliquini, che sarà affiancato dal vicepresidente Edmondo Ghinelli.

L’associazione, nata su iniziativa dell’amministrazione comunale allo scopo di non disperdere il senso di solidarietà che si è sviluppato durante i mesi dell’emergenza Covid, conta attualmente 40 iscritti.

“L’obiettivo – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – è l’affiliazione alla Protezione Civile. Avere un nucleo operativo di volontari, formato e convenzionato con la Protezione Civile, ci consente di avere sul territorio un ausilio pronto in grado di intervenire in alcuni casi di gestione ordinaria ma anche in casi di necessità dovuti a fenomeni di carattere straordinario. È importante la capillarità affinché si possano diffondere lo spirito e i principi che animano la Protezione Civile”.

“È stato un lavoro impegnativo, che ha richiesto oltre un anno per vedere la luce – commenta l’assessore Nicola Schivardi che ha seguito tutto l’iter -. Siamo riusciti a coinvolgere nel consiglio direttivo persone che vivono in quasi tutte le frazioni del nostro comune. Nei prossimi mesi ci muoveremo per ampliare ulteriormente gli associati. La strada è ancora lunga ma siamo pronti a percorrerla con entusiasmo”.

“Ringrazio il direttivo per la fiducia accordatami – le parole del presidente Davide Siliquini -, consapevole dell’importante lavoro che ci aspetta, ovvero di creare una struttura di volontari che possano essere di supporto alla Protezione Civile in caso di necessità. Non da meno sarà l’impegno per informare la cittadinanza dei piani di emergenza già predisposti dall’amministrazione attraverso i COI Comuni della Riviera del Conca”.

Sono iniziate le procedure per l’iscrizione al Registro del Volontariato dell’Emilia-Romagna, a cui farà seguito l’iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore.

Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio prenderanno il via i primi corsi di formazione con la Protezione Civile di Rimini.