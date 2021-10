Condividi l'articolo









Sam Lowes partirà dalla pole in Moto2 nel GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Per il britannico è la 17/a pole position nella classe intermedia, la sesta nel 2021. In 1’36″510 ha preceduto di 45 millesimi lo spagnolo Jorge Navarro. Terzo posto sullo schieramento per l’altro spagnolo Augusto Fernandez. Migliore degli italiani Celestino Vietti, quinto.

