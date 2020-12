Ancora una volta l’A14 è stata teatro di uno spaventoso incidente avvenuto all’altezza di Misano in direzione nord. Due auto e un camion della ditta Febal si sono scontrati. Da chiarire la dinamica, frattanto l’autostrada è stata chiusa per i rilievi. Uno dei due veicoli è stato pesantemente danneggiato sul fianco, distrutto il cofano. Immediato l’arrivo dei soccorsi: tre ambulanze e un elisoccorso hanno portato via i feriti. Presenti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco.