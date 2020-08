Mister Olimpia, un docu-film sull’amico di Schwarzy

Le umili origini da pastorello di Ollolai, l’emigrazione in Germania negli anni ’60, la passione per il pugilato e il body building fino al successo di Mister Olimpia, unico italiano nella storia ad aver guadagnato il titolo che lo porterà a vivere a Los Angeles negli anni ’70 al fianco del suo amico storico Arnold Schwarzenegger. Infine la morte improvvisa a 78 anni, nell’agosto del 2019 a San Teodoro, e il seppellimento nel cimitero del suo paese tanto amato, Ollolai. La straordinaria vita di Franco Columbu sarà ora raccontata dal regista cagliaritano Maurizio Loi in un documentario che proprio oggi ha avuto il primo ciack. La pellicola è prodotta da Terra De Punti di Salvatore Cubeddu e Maurizio Loi, sostenuto dalla Regione sarda e dal Comune di Ollolai e dalla Fondazione Sardegna Film Commission.

“Abbiamo iniziato oggi perché a Ollolai si svolge un’importante festa con la processione in onore di San Bartolomeo, a cui Franco non rinunciava mai di partecipare nonostante l’enorme distanza che lo separava dal suo paese – spiega all’ANSA il giovane filmaker sardo diplomato presso la R.U.F.A. di Roma – Raccoglieremo le testimonianze, gli aneddoti, cattureremo i riti della festa e fotograferemo gli scorci che hanno fatto da sfondo alla sua vita paesana. Con la mia troupe resteremo a Ollolai una decina di giorni poi, situazione sanitaria permettendo, ci trasferiremo a Monaco di Baviera e a Los Angeles, dove Franco ha passato gran parte della sua vita e dove raccoglieremo altri tasselli di un puzzle che intendiamo comporre, in onore di questo lavoratore e sportivo sardo che rappresenta l’emblema di quella Sardegna degli anni ’60 che emigrava alla ricerca di una vita migliore”. (ANSA).



