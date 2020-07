Mitch B.: arriva “Love Is my Music” e tanti dj set in tutta la Romagna

“Love Is my Music” è il nuovo singolo di Meters Follow feat. Mitch B. Si tratta in realtà del terzo singolo per questo team. Il primo era “The Papa”, cover dei Temptations, e il secondo sempre una cover di “Strike It” Up dei Black Box. “Love Is My Music” è invece un inedito. La parte vocale è stata scritta e cantata da Martina Adrizzoni, anche lei parte dei Meters Follow come Marcello Mezzoli, Fabrizio Giannone e Max Paparella. Le sonorità della versione original spaziano tra nudisco e soulful house. C’è poi anche una versione house, più precisamente house 2000, curata da Mirko Boni. Questa release infatti verrà pubblicata sulla sua sua label Yuppies Records. Il brano è disponibile in promo su Traxsource, dal 10 luglio, e in tutti gli store, dal 24 luglio. Il link per ascoltare o scaricare il brano è: “Love Is my Music” è il nuovo singolo di Meters Follow feat. Mitch B. Si tratta in realtà del terzo singolo per questo team. Il primo era “The Papa”, cover dei Temptations, e il secondo sempre una cover di “Strike It” Up dei Black Box. “Love Is My Music” è invece un inedito. La parte vocale è stata scritta e cantata da Martina Adrizzoni, anche lei parte dei Meters Follow come Marcello Mezzoli, Fabrizio Giannone e Max Paparella. Le sonorità della versione original spaziano tra nudisco e soulful house. C’è poi anche una versione house, più precisamente house 2000, curata da Mirko Boni. Questa release infatti verrà pubblicata sulla sua sua label Yuppies Records. Il brano è disponibile in promo su Traxsource, dal 10 luglio, e in tutti gli store, dal 24 luglio. Il link per ascoltare o scaricare il brano è: lnk.to/YR059

E che fa Mitch B. a livello di serate? Anche in un’estate 2020 decisamente particolare, i party ci sono, eccome.

Venerdì 17 luglio è già confermato per Mitch B. uno scatenato dj set al Top Club Rimini – Dinner show assieme ad Alessandro Frate alla voce. Si festeggia, tra gli altri, il compleanno di Mario Fucili. Domenica 19 dalle 14 alle 15 è ospite su Radio Studio Più per il programma Relight My Fire.

Ogni domenica, e quindi anche il 19 luglio, ecco gli aperitivi del Donna Rosa 38, a Marina di Ravenna (RA): sonorità baleariche, rilassanti, perfette per chiudere il weekend in sicurezza e ascoltando musica che mette dell’umore giusto per tutta la settimana successiva. Proprio al Donna Rosa prende vita l’evento White Party, in occasione del Santo Patrono Sant’Apollinare, giovedì 23 luglio. Con Mitch B., ecco Robert-eno dei Relight Orchestra e tante performance artistiche.

Sabato 25 luglio dj set @ BBK a Marina di Ravenna, per un dinner show con performer di caratura nazionale. Lunedì 27 luglio invece, Mitch B. è protagonista già dall’ora dell’aperitivo sul rooftop dell’Alto di Cervia, uno degli hotel più esclusivi della zona, mentre venerdì 31 è la volta di un’altra performance al Me Beach, sulla spiaggia del Lido Adriano (RA).