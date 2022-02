Mite: con piano aree idonee regole certe dopo anni di attesa

Condividi l'articolo

Con il Pitesai “regole certe dopo anni di attesa”. Così il ministero per la Transizione ecologia commenta la pubblicazione del Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee. E sottolinea “fortemente voluto dal ministro della Transizione Ecologica Cingolani per sanare il ritardo della sua pubblicazione attesa da anni”, con l’obiettivo di fornire regole certe agli operatori e di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale definendo le priorità sia in un’ottica di decarbonizzazione – in linea con gli accordi internazionali di tutela dell’ambiente e della biodiversità – che del fabbisogno energetico.

Il Piano, spiega la nota del Mite, individua le aree in cui e? consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.

L’iter ha visto un complesso lavoro iniziale di mappatura, portata avanti insieme ad istituti di ricerca specializzati (Ispra, Rse), in seguito al quale il ministero della Transizione Ecologica ha proposto il Piano che è stato così sottoposto a Valutazione ambientale strategica (Vas), processo che prevede una fase di consultazione interamente pubblica. Il 29 settembre 2021, in linea l’impegno preso, il Piano è stato consegnato dal Mite, avviando così la fase di interlocuzione con la Conferenza unificata, che a dicembre 2021 si è pronunciata positivamente, proponendo il vincolo di valutazione di possibili attività connesse a permessi di ricerca limitandole esclusivamente al gas. (ANSA).



