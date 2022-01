Miura senza tempo, giapponese in campo a 55 anni

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – ROMA, 02 GEN – Kazuyoshi Miura non si ferma. La

star del calcio giapponese, che a febbraio compirà 55 anni,

continuerà a giocare nella quarta divisione nipponica: ‘King

Kazu’, come è soprannominato nel suo paese, si sta allenando ad

Osaka e confida di poter giocare fino a 60 anni. Un desiderio

che potrebbe avverarsi visto che si appresta a far parte del

Suzuka Point Getters della Japan Football League (JFL). “Voglio

un club con una visione chiara, capace di giocare sempre per

vincere” ha detto il giocatore pronto ad affrontare la nuova

sfida. L’anno scorso, Miura aveva già migliorato il suo record

di calciatore più anziano in Giappone giocando nella J-League

(P1) per lo Yokohama FC.

Riconosciuto come uno dei giocatori asiatici più popolari

degli anni ’90, Miura ha iniziato la sua carriera con il club

brasiliano del Santos nel 1986. Ha anche vestito la maglia del

Genoa, ha giocato in Croazia e in Australia segnando 222 gol in

853 gare. (ANSA-AFP).



—

