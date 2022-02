Mobile World Congress 2022, Tcl punta sui dispositivi 5G

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 28 FEB – Tcl ha svelato al Mobile World

Congress di Barcellona una serie di nuovi dispositivi che

puntano tutto sul 5G. Rafforzando il suo impegno nell’offrire

smartphone accessibili a tutti e dotati del nuovo standard di

rete, il costruttore ha presentato la Serie 30, con cinque

nuovi telefonini. A questi si aggiungono tre tablet, tra cui

l’ultimo arrivato nella famiglia Nxtpaper, che ha un pannello

touch capace di replicare la carta stampata. Completa la gamma

di novità il Linkhub 5G, un router pensato per collegare

centinaia di dispositivi in ambienti diversi. Gli smartphone

presentati sono il Tcl 30+, Tcl 30, Tcl 30SE, Tcl 30E e Tcl 30

5G. Tutti sono dotati di un comparto fotografico da 50 MP e una

serie di funzionalità dedicate, tra cui Steady Snap che consente

di mettere in pausa lo scatto e catturare meglio i soggetti in

movimento, la Face Tracking per i ritratti dinamici e la

Auto-Capture per inserire più persone nell’inquadratura dei

selfie grandangolari. Le dimensioni dei display vanno dai 6,52”

del Tcl 30SE e del Tcl 30E per arrivare ai 6,7” di Tcl 30+, Tcl

30 e Tcl 30 5G. Presente inoltre la nuova tecnologia Nxtvision,

con cui proteggere la vista riducendo la luce blu del 30%. In

ambito tablet, il Nxtpaper Max 10, in configurazione Wi-Fi o 4G

LTE, ha un display da 10,36” con una tecnologia che restituisce

una sensazione d’uso simile alla carta, utile per prendere note

o leggere libri in digitale. Per ora, arriverà solo in Asia. A

chiudere il quadro delle novità il top di gamma nel segmento

router. Linkhub 5G CPE offre connettività 5G e Wi-Fi 6. Svelato

per la prima volta al Consumer Electronic Show di gennaio, può

supportare fino a 256 utenti per prestazioni di qualità in

streaming, smart working e didattica a distanza. (ANSA).



—

