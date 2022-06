Mobilità: a Bologna c’è la bicipolitana, obiettivo 1.000 km

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 03 GIU – Un progetto ambizioso da

realizzare entro il 2030 e un concorso che permetterà a chi

utilizza la bici a Bologna e in provincia di vincere diversi

premi e scoprire le vie ciclabili di tutta l’area metropolitana.

Sono le iniziative lanciate dal Comune di Bologna insieme alla

Città Metropolitana in occasione della Giornata Mondiale della

Bici, il 3 giugno. Bologna partecipa per la prima presentando il

sito della Bicipolitana (www.bicipolitanabolognese.it), la rete

ciclabile con 32 linee che attraversa tutto il territorio

bolognese. L’obiettivo da realizzare è il completamento, entro il 2030,

del percorso previsto nel Pums (Piano Urbano di Mobilità

Sostenibile): un totale di 1000 km di percorsi su 405 già

esistenti, due reti principali e 32 linee complessive che

permetteranno ai cittadini di spostarsi in bicicletta su tutto

il territorio nella sua varietà e diversità.

“Un progetto in più step di cui andiamo molto orgogliosi e

che ha visto un investimento di 200 mila euro di fondi

ministeriali”, spiega Simona Larghetti, consigliera

metropolitana con delega alla viabilità ciclistica.

Postando sui social una foto in bicicletta sulla rete della

Bicipolitana bolognese e inserendo l’hashtag

#estateinbicipolitana, i cittadini potranno inoltre partecipare

al concorso che vede in palio una bici elettrica, da città e

pieghevole oltre a cento magliette.

“La giornata di oggi è un salto in avanti verso la rete di

cui Bologna è parte integrante – ha detto l’assessora alla

Mobilità Valentina Orioli – nell’ottica della costruzione di

un’identità comune, fondamentale è il ruolo che può giocare la

mobilità”. (ANSA).



