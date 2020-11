(ANSA) – MILANO, 25 NOV – Seduta di gran corsa per Aeffe in

Piazza Affari, dove è quotata fuori dal paniere principale, dopo

un accordo con Chiara Ferragni per una licenza pluriennale con

Velmar, società del gruppo: il titolo è salito del 17% finale a

1,14 euro. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte