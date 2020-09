Modena ‘patrimonio mondiale’, dal 3 all’11 ottobre

Visite guidate, narrazioni e attività per bambini e famiglie dedicate ai luoghi nascosti, e per lo più inaccessibili al pubblico, del sito Unesco patrimonio dell’umanità di Modena piazza Grande, con Duomo e Ghirlandina.

‘Modena Patrimonio Mondiale in Festa’, appuntamento giunto nel 2020 alla terza edizione, darà la possibilità a tutti da sabato 3 a domenica 11 ottobre di scoprire opere come la splendida scala elicoidale della Ghirlandina, le Sacrestie del Duomo, e la ‘Macchina del tempo’ ideata da Lodovico Gavioli per l’orologio di Palazzo Comunale.

Una rara occasione per approfondire l’unicità del patrimonio documentata anche attraverso tre brevi video-documentari realizzati per l’occasionE. I filmati saranno presentati in esclusiva durante i giorni della festa nella Sala del Fuoco di Palazzo Comunale e ai Musei del Duomo (e saranno visibili sui siti web www.unesco.modena.it www.visitmodena.it). Tra le iniziative, anche ‘Dal Sito Unesco alla città romana. La storia attraverso le pietre’, una visita itinerante condotta da Stefano Lugli, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e da Silvia Pellegrini, dei Musei civici di Modena, alla scoperta del complesso cantiere della cattedrale e della Ghirlandina.

Domenica 11 ottobre dalle 15 alle 18 (ogni mezz'ora turni per 10-15 persone) chiude la festa per il Sito una caccia al tesoro realizzata col gruppo scout Agesci Modena 3.



