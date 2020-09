Modric: “Se Messi lascia il Barcellona? La vita continuerà”

(ANSA) – ROMA, 03 SET – “L’eventuale partenza di Leo Messi

sarebbe una grande perdita per il prestigio della Liga. Ma nel

calcio è così: dobbiamo andare avanti”. Così Luka Modric, come

riporta il Mundo Deportivo, sulla possibilità che l’argentino

possa dire addio al Barcellona, il club che lo ha adottato.

“Quando Ronaldo andò via fu la stessa cosa, la vita è comunque

continuata anche senza di lui al Real Madrid. Lo stesso accadrà

a Barcellona e nella Liga senza Messi”, ha aggiunto il croato

che, nel 2018, ha vinto il Pallone d’Oro, frapponendosi tra i

successi di Messi e Ronaldo. (ANSA).



—

