Moglie Paolo Rossi a un anno da scomparsa, ‘oggi è dura’

(ANSA) – ROMA, 09 DIC – A un anno dalla scomparsa di Paolo

Rossi, la moglie, Federica Cappelletti, giornalista e

scrittrice, ripercorre il tempo trascorso da allora. “Oggi è

veramente difficile. È da ieri – racconta a Non Stop News, su

Rtl 102.5 – che non faccio che ricevere messaggi, tante

testimonianze. Sono giorni un po’ complicati. È stato un anno

difficile: un anno in cui inizialmente mi sentivo dentro una

lavatrice, quindi ero un po’ frastornata da tutto quello che

stava succedendo dalla perdita di Paolo”. Quindi aggiunge: “Però

avevo come la sensazione che lui sarebbe tornato: adesso è un

dolore più consapevole, un percorso doloroso e oggi la

consapevolezza che non tornerà più c’è e quindi si affronta

tutto con grande verità, con dolore. Un dolore più consapevole”.

‘Pablito’ è scomparso a 64 anni, il 9 dicembre 2020. “Prima –

ricorda Cappelletti – che arrivasse il verdetto del tumore di

Paolo, abbiamo fatto una bella vacanza alle Maldive e lì abbiamo

rinnovato le promesse di matrimonio. Per fortuna abbiamo

organizzato questo viaggio insieme a Paolo e poi con le bambine,

a sua insaputa, questo rinnovo delle promesse nuziali. Dovevamo

farlo però Paolo aveva individuato tutt’altra situazione, invece

con le bimbe abbiamo messo nella valigia i nostri vestiti da

spose e damigelle e l’abito di Paolo e siamo partiti, per cui è

stato molto bello. Lui non si aspettava davvero nulla, quando si

è reso conto e ha visto tutto organizzato in riva al mare ha

detto che solo i russi avrebbero potuto sposarsi lì, alla fine

ha scoperto che eravamo noi e si è commosso. È stata una

cerimonia molto bella, intima e suggestiva. Per fortuna rimane

questo bellissimo ricordo per me per le bimbe”. (ANSA).



—

