Molesta sue studentesse, denunciato prof di Novara

(ANSA) – TORINO, 12 DIC – Invitava le studentesse ad

approfondimenti extra scolastici, in aule appartate del liceo in

cui insegnava o nella sua abitazione, e facendo leva sul suo

ruolo le molestava. Un professore di Novara è stato interdetto

per un anno dalla professione dopo la denuncia di alcune sue

vittime. Lo ha deciso il gip, al termine delle indagini.

Perquisita la sua abitazione, gli inquirenti hanno sequestrato

al docente anche il telefono cellulare, un computer e il tablet,

il cui esame avrebbe confermato il comportamento nei confronti

delle allieve. (ANSA).



—

