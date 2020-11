Mondadori: bene terzo trimestre, migliora stime intero 2020

Nel terzo trimestre dell’anno Mondadori ha registrato un risultato netto positivo per 43 milioni, in forte crescita (+72%) rispetto ai 25 milioni dello stesso periodo del 2019. I ricavi sono pari a 253 milioni rispetto a 279 milioni di euro del terzo trimestre 2019 “in forte recupero rispetto al primo semestre 2020”, spiega il gruppo editoriale, che ha migliorato le stime per l’intero anno, con un Ebitda margin ‘adjusted’ previsto al 12% e una posizione finanziaria netta “in sensibile miglioramento rispetto al precedente esercizio”.

Secondo la società, “a fronte di una sostanziale conferma dell’evoluzione dei ricavi – previsti nell’esercizio in corso in contrazione tra il 16% e il 18% rispetto al 2019 – l’andamento positivo registrato nel terzo trimestre da tutti i business del gruppo, nonostante l’inevitabile prudenza indotta dall’incerto quadro epidemico e dagli impatti che questo potrebbe avere sulla stagione natalizia, incrementa la fiducia nel superamento dei target” indicati in occasione dell’approvazione dei risultati semestrali.

Nel terzo trimestre in particolare, il margine operativo (Ebitda) adjusted è in sostanziale stabilità e pari a 60 milioni rispetto a 61,6 milioni del terzo trimestre 2019, con una posizione finanziaria netta di gruppo ante IFRS 16 negativa per 82,3 milioni, “in significativo miglioramento (+28,1 milioni rispetto al 30 settembre 2019) per effetto della continua generazione di cassa degli ultimi 12 mesi”, spiega la società.

Nel complessivo dei primi nove mesi i ricavi consolidati di Mondadori sono a quota 541,9 milioni rispetto a 658,9 dello stesso periodo 2019, con un risultato netto di gruppo di 18 milioni rispetto a 23,1 milioni dei primi nove mesi 2019.

