Mondiale per club: 2-0 all’Al Ahly, Palmeiras in finale

(ANSA) – ABU DHABI, 08 FEB – Il Palmeiras è la prima

finalista della Coppa del mondo per club, in corso di

svolgimento ad Abu Dhabi. La squadra brasiliana ha sconfitto

2-0 gli egiziani dell’Al Ahly e ora attendono il risultato del

match di domani tra il Chelsea e i sauditi dell’Al-Hilal per

conoscere l’avversaria nella finale in programma sabato

prossimo.

I vincitori della Coppa Libertadores sono passati in

vantaggio al 39′ con Raphael Veiga, su assist di Dudu, i quale

ha raddoppiato al 4′ della ripresa su invito dello stesso Veiga.

Intanto, il Chelsea sta preparando la sua semifinale senza la

guida di Thomas Tuchel, che è rimasto a Londra perchè positivo

al Covid. “La sua assenza rappresenta una grande sfida per noi –

ha detto uno dei vice del tecnico tedesco, Zsolt Low -. Filmiamo

gli allenamenti e glieli mandiamo e ci sentiamo continuamente.

Cerchiamo di comportarci come se fosse con noi qui”. Il Chelsea

è l’ultima squadra europea ad aver perso la finale del torneo,

quando nel 2012 fu battuta dal Corinthians. Da allora il trofeo

è sempre andato ai vincitori della Champions League. (ANSA).



