Mondiale per club: Jorginho, non sottovalutiamo Palmeiras

(ANSA) – ROMA, 11 FEB – Il Chelsea farebbe un “grandissimo

errore” a sottovalutare il Palmeiras nella finale del Mondiale

per club mentre, in programma domani

ad Abu Dhabi. Parola dell’azzurro Jorginho, che dopo la vittoria

in Champions League e agli Europei con l’Italia sogna di alzare

anche l’ex Coppa Intercontinentale. Daremo tutto per cercare di

portare a casa questo trofeo – ha detto Jorginho in una

conferenza stampa -. Abbiamo molto rispetto per il Palmeiras,

non è un caso che sia qui. Tutto può succedere. L’errore più

grande sarebbe pensare di essere i favoriti”.

I Blues, che saranno guidati in panchina da Tuchel guarito

dal Covid, sperano di rifarsi dalla sconfitta contro il

Corinthians di dieci anni fa ma da allora il trofeo è sempre

andato ad una squadra europea. “Questa è una grande occasione

per noi. Solo due club inglesi hanno vinto il Mondiale per club

– ha detto il vice di Tuchel, Low -. Se vinciamo il titolo, la

bacheca del Chelsea sarà del tutto completa. Quanto a Jorginho,

ha un ulteriore incentivo per battere il Palmeiras il club che

lo aveva rifiutato in gioventù prima del suo trasferimento in

Italia. “Ho fatto una provino quando avevo circa 12 anni e non

ce l’ho fatta – ha spiegato l’azzurro -. E’ pazzesco pensare che

siamo qui 18 anni dopo al Mondiale per club, ma è anche il

motivo per cui il calcio è così bello”.

Anche il Palmeiras è a caccia di gloria. Il tecnico, Abel

Ferreira, ha fiducia che la sua squadra possa mettersi in pari

con Corinthians, San Paolo e Santos, che hanno già vinto la

Coppa Intercontinentale o il Mondiale per club. “È passato molto

tempo da quando un club sudamericano ha vinto questo trofeo – ha

detto – e questo dimostra anche quanto sia grande la montagna

che dobbiamo scalare. Ma allo stesso tempo, crediamo sia

possibile”. (ANSA).



