Mondiale per club:1-0 a Monterrey, Al Ahly in semifinale

(ANSA) – ABU DHABI, 06 FEB – Gli egiziani dell’Al Ahly,

campioni d’Africa, hanno battuto i messicani del Monterrey per

1-0 in una partita dei quarti di finale del Mondiale per club,

giocata nello stadio Al Nahyan, ad Abu Dhabi. Gol decisivo del

laterale destro Hany al 7′ della ripresa. Martedì prossimo, in

semifinale, l’Al Ahly se la vedrà con i brasiliani del

Palmeiras.

Domani si gioca l’altro quarto di finale tra i sauditi dell’Al

Hilal e gli emiratini dell’ Al Jazeera. La vincente affronterà

il Chelsea. (ANSA).



—

