(ANSA) – ROMA, 29 MAR – La Tunisia si è qualificata per i

Mondiali in Qatar pareggiando 0-0 in casa con il Mali nel match

di ritorno della doppia sfida che assegnava un posto nel torneo

iridato. All’andata le Aquile di Cartagine avevano vinto 1-0 in

casa dei rivali. (ANSA).



