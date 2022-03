Mondiali: 1-1 in Nigeria, Ghana qualificato

Condividi l'articolo

(ANSA) – ABUJA, 29 MAR – Il Ghana si è qualificato per i

Mondiali in Qatar pareggiando 1-1 in Nigeria dopo lo 0-0

dell’andata, e grazie al fatto che in queste sfide delle

qualificazioni mondiali i gol in trasferta valgono ancora

doppio.

‘Black Stars’ in vantaggio al 10′ con Partey, pareggio delle

Super Aquile nigeriane al 22′ su rigore con Troost-Ekong.

Inutile l’assalto finale di Osimhen e compagni alla porta difesa

da Wollacott. In campo dall’inizio, per il Ghana, il romanista

Felix Afena Gyan.

La delusione per la mancata qualificazione della loro

nazionale ai Mondiali in Qatar ha scatenato l’ira dei tifosi

della Nigeria. Dopo il fischio finale della sfida con il Ghana,

centinaia di persone sono entrate sul terreno di gioco di Abuja

e per sfogare la loro rabbia hanno distrutto vari oggetti, come

i sedili della panchine e le bandierine del corner, oltre a

devastare il campo sollevando zolle dal terreno di gioco. Per

riportare l’ordine le forze dell’ordine hanno dovuto fare

ricorso ai gas lacrimogeni,

che hanno disperso i teppisti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte