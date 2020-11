Mondiali 2022: Brasile passa in Uruguay, 2-0 a Montevideo

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Montevideo è ormai terra di conquista

per il Brasile che ha vinto le ultime tre gare contro l’Uruguay

disputate allo stadio Centenario e non perde con la celeste da

quasi vent’anni. La quarta giornata del girone di qualificazione

sudamericano ai Mondiali del 2022 conferma questo indirizzo e,

soprattutto, una selecao lanciatissima al vertice della

classifica. Per la nazionale di Tite è la quarta vittoria su

quattro partite, i brasiliani non partivano con questo ruolino

di marcia nelle qualificazioni dal 1981, dal tempi di Santana. I

verdeoro non saranno spumeggianti come da tradizione, ma hanno

una squadra solida, affiatata e cinica, a farne le spese un

Uruguay davvero poco ispirato che cade 0-2 tra le mura di casa

incassando la seconda sconfitta su quattro match.

Bene anche l’Argentina contro il Perù: A decidere la contesa

sono state le reti di Arthur e Richarlison nella parte

conclusiva del primo tempo. L’Argentina chiude l’anno in

bellezza con un 2-0, vincendo e convincendo. Tutto facile a Lima

per la Seleccion, che chiude i giochi nel giro di mezzora

portando a casa un successo che vale il secondo posto in

classifica dietro al Brasile, primo a punteggio pieno. Succede

tutto tra il 17′ e il 28′, merito del secondo sigillo

consecutivo di Gonzalez (già a segno contro il Paraguay) e

dell’11° centro di Lautaro Martinez, sempre più goleador

dell’attuale ciclo targato Scaloni. (ANSA).



—

