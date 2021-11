Mondiali 2022: Italia-Svizzera 1-1 all’Olimpico

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Italia e Svizzera hanno pareggiato

1-1 in una partita del gruppo C delle qualificazioni europee del

Mondiale di Qatar 2022, giocata all’Olimpico, rimanendo appaiate

in testa. Il primo posto che qualifica direttamente al Mondiale

si deciderà lunedì con l’Italia che a Belfast affronta l’Irlanda

del Nord e la Svizzera che se la vedrà con la Bulgaria. Gli

elvetico sono andati in vantaggio con Widmer e Di Lorenzo ha

pareggiato poco dopo la mezz’ora del primo tempo. Nel finale di

gara, Jorginho ha sbagliato un rigore, mancando l’occasione per

la vittoria. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte