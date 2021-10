Mondiali 2022: Lautaro a segno, Argentina-Perù 1-0

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Grazie al gol dell’interista Lautaro

Martinez l’Argentina ha superato il Perù (1-0) e consolidato il

proprio secondo posto nel girone unico delle qualificazioni

sudamericane per i Mondiali del 2022 in Qatar. Con 25 punti,

alle spalle del Brasile (a quota 31), l’Albiceleste ha otto

punti di vantaggio sull’Ecuador (terzo) che ha pareggiato in

Colombia (0-0).

In un incontro in cui il Perù, decime da squalifiche e

infortuni, ha sbagliato un rigore, poco prima dell’intervallo

(43′) Lautaro Martinez l’ha messa in rete da centro area con un

colpo di testa su cross dell’udinese Molina.

Le prime quattro del girone sudamericano si qualificano

direttamente per la Coppa del mondo mentre la quinta gioca uno

spareggio intercontinentale contro una squadra dell’Oceania.

(ANSA).



