Mondiali 2022: Svezia cade in Georgia, Qatar più lontano

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Brutto tonfo della Svezia, che

sognava la qualificazione diretta al Mondiale in Qatar già da

questa sera, e invece ha perso 2-0 in casa della Georgia.

Mattatore del match è stato il ventenne Kvaratskhelia (ora al

Rubin Kazan e monitorato dal Milan), autore di una doppietta.

Non punge fra gli svedesi la coppia d’attacco formata da Isak e

Ibrahimovic. Ora la Spagna, che sta per affrontare la Grecia, ha

la chance di prendersi il primato nel girone B.

Sorprendente nelle dimensioni, 0-5, il successo della

Macedonia del Nord nello scontro diretto del gruppo J in casa

dell’Armenia. Così ora Elmas e compagni sono secondi con 15

punti e ‘vedono’ gli spareggi, in attesa di sapere il risultato

della Romania che qiusta sera gioca contro l’Islanda.

La Russia dilaga contro Cipro, e a San Pietroburgo finisce

6-0: consolidato il primo posto nel gruppo H in attesa del

risultato della Croazia con Malta. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte