In Georgia-Svezia e in Spagna-Svezia ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic. Il c.t. della nazionale Janne Andersson ha convocato anche l’attaccante del Milan per le gare di qualificazioni al prossimo Mondiale. Un ritorno dopo una lunga assenza: l’infortunio della scorsa stagione aveva impedito al giocatore del Milan di partecipare ad Euro2020 con la sua Svezia.



