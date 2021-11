Mondiali 2022: Svizzera recupera l’attaccante Gavranovic

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 10 NOV – La Svizzera potrà contare anche

sull’attaccante Mario Gavranovic per la sfida di venerdì

all’Olimpico contro l’Italia, valida per le qualificazioni ai

Mondiali 2022 in Qatar. Il giocatore aveva subito un infortunio

in campionato – gioca in Turchia, nel Kayserispor – e ieri non

si era potuto allenare a causa di un forte dolore al piede

destro. Oggi, invece, il 31enne ticinese è tornato al lavoro col

gruppo e con tutta probabilità sarà a disposizione del ct, Murat

Yakin. (ANSA).



