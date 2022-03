Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 MAR – Il Marocco si è qualificato per i

Mondiali in Qatar battendo per 4-1 la Repubblica Democratica del

Congo nella partita giocata questa sera a Casablanca. All’andata

le due nazionali avevano pareggiato 1-1. Oggi hanno segnato

Ounahi (2), Tissoudali e Hakimi per i padroni di casa e Malango

per i congolesi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte