Mondiali: 6-1 alla Svizzera, Portogallo ai quarti

(ANSA) – ROMA, 06 DIC – Il Portogallo si è qualificato per i

quarti di finale dei Mondiali battendo 6-1 la Svizzera nella

sfida degli ottavi e nel prossimo incontro affronterà il

Marocco. Tutto facile per la nazionale lusitana nell’ultima

partita degli ottavi, anche nonostante la scelta inattesa del ct

di non schierare titolare Cristiano Ronaldo. Il sostituto, il

21enne Goncalo Ramos, ha aperto le marcature al 17′ pt e nella

ripresa ha fatto altri due gol, realizzando la prima tripletta

del torneo. Il veterano Pepe, Raphael Guerreiro e Rafa Leao

hanno contribuito alla disfatta della Svizzera, in gol con

Akanji per il temporaneo 4-1. (ANSA).



