Mondiali: all’Egitto l’andata dei Playoff, Senegal ko 1-0

(ANSA) – ROMA, 25 MAR – L’Egitto riscatta la sconfitta subita

nella finale della Coppa d’Africa del 6 febbraio scorso (4-2 ai

rigori) e batte per 1-0 il Senegal del ‘napoletano’ Koulibaly,

in campo 90′. I ‘Faraoni’ si sono così aggiudicati l’andata

dello spareggio per l’accesso alla fase finale dei Mondiali in

Qatar. Al Cairo ha deciso un’autorete di Saliou Ciss al 4′.

Ballo-Touré e Keita sono rimasti a riposo, in panchina, in vista

del match di ritorno in programma martedì a Diamniadio.

Nell’altra sfida disputata in serata, il Ghana e la Nigeria

hanno pareggiato 0-0. Un altro ‘napoletano’, Osimheh, è rimasto

in campo per 90′, senza però riuscire a trovare la via della

rete. In campo anche Ola Aina e Afena-Gyan.

Risultati dell’andata dei Playoff: Repubblica Dem.Congo-Marocco 1-1 Camerun-Algeria 0-1 Mali-Tunisia 0-1 Egitto-Senegal 1-0 Ghana-Nigeria 0-0 (ANSA).



