Mondiali: Arabia Saudita; Al Shahrani operato al pancreas

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Il difensore dell’Arabia Saudita

Yasser Al Shahrani è stato sottoposto ad una operazione al

pancreas dopo lo scontro fortuito col proprio portiere nel corso

della partita vinta a sorpresa dalla sua squadra contro

l’Argentina ai Mondiali.

Gli esami medici condotti in ospedale a Doha avevano infatti rivelato che Al-Shahrani nell’impatto aveva subito danni alla

testa, al torace e all’addome e quindi il giocatore era stato trasferito all’ospedale della Guardia Nazionale di Riad per

essere operato.

La federcalcio saudita ha reso noto che l’operazione è stata

completata con successo e lo stesso giocatore ha pubblicato sui

social un messaggio video rassicurante: “Vorrei assicurarvi che

sto bene, pregate per me”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte