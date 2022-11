Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 NOV – Argentina e Polonia si sono

qualificate per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. messi e

compagni chiudono al primo posto grazie alla vittoria per 2-0

contro i polacchi. Lewandowski e compagni chiudono infatti al

secondo posto nel girone C a pari punti con il Messico che ha

battuto 2-1 l’Arabia Saudita, ma resta fuori per la differenza

reti. (ANSA).



