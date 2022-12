Mondiali: Belen Rodriguez, questa vittoria è un sogno

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 DIC – “Questa Coppa del Mondo è un sogno!

L’Argentina, il mio Paese, è una terra che ha sempre lottato

tantissimo e questa vittoria è davvero incredibile”. Belen

Rodriguez festeggia così il successo della Nazionale di Messi

nella finale dei Mondiali contro la Francia.

“Ho tifato e pensato che è un vero peccato che Diego

(Maradona, ndr.) non abbia potuto guardare una partita così

spettacolare – sottolinea la showgirl e conduttrice delle ‘Iene’

su Italia 1 – anche se credo che l’abbia vista lo stesso,

dall’alto! Ma l’ho sentito vicino, tutti l’abbiamo sentito

vicino. L’ho conosciuto, ho ballato con lui due volte e questa

volta sarebbe stato bellissimo un nostro terzo ballo per questa

vittoria, per festeggiare con lui ancora una volta. Napoli per

me è aria di casa e quello che hanno respirato oggi tifando così

intensamente è motivo di orgoglio!”.

“Ho guardato la partita trattenendo il fiato tutto il tempo

insieme alla mia famiglia, con mio marito Stefano, con mia

sorella e mio fratello. I miei genitori, invece, sono partiti

proprio per l’Argentina quindi festeggeranno lì. Sono

felicissima per Messi, un campione eccezionale, con questa

vittoria si è tolto tutte le soddisfazioni possibili per un

calciatore. Quando si vince un Mondiale è un’unione per una

terra. Auguro al mio Paese – conclude Belen Rodriguez – che

questa vittoria così sostanziosa possa portare tanto bene”.

(ANSA).



—

