Mondiali: Belgio eliminato, il ct Martinez dice addio

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 DIC – Dopo la sorprendente eliminazione al

primo turno dei Mondiali in Qatar, nella conferenza stampa

successiva al pareggio contro la Croazia, il ct del Belgio,

Roberto Martinez, ha annunciato il suo addio ai Diavoli Rossi.

“Dico addio alla nazionale, ed è una scelta che porta con sé

tantissime emozioni”, ha detto l’allenatore spagnolo che aveva

preso in mano il Belgio nel 2016, portandolo fino alle

semifinali del Mondiale 2018 in Russia, poi chiuso al terzo

posto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte