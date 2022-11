Mondiali: Belgio-Marocco 0-2

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 NOV – Disastro Belgio. Mertens e compagni

escono sconfitti per 2-0 dalla sfida con il Marocco che grazie

alle reti di Sabiri e Aboukhlal nella ripresa si regala tre

punti pesanti nel gruppo F dei Mondiali 2022. La formazione di

Roberto Martinez non è mai veramente pericolosa al contrario del

Marocco: Batshuayi ha subito una grande occasione, poi nel

recupero del primo tempo Ziyech beffa su punizione Courtois ma

il gol viene annullato per fuorigioco attivo di Saiss. Nella

ripresa è sempre il Marocco a essere più pericoloso e al 28′

trova la rete del vantaggio con Sabiri. Nel recupero Aboukhlal

chiude definitivamente i conti. Nel finale spazio a Lukaku, ma

la sua prestazione non incide più di tanto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte