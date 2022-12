Mondiali, Berruto: “‘Bisht’ a Messi? Foto che fanno pensare”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 DIC – “Ci sono fotografie che ti fanno

pensare più di cento libri di geopolitica dello sport”. Così, in

un tweet, Mauro Berruto, responsabile sport e deputato del Pd,

nonché ex ct della Nazionale di pallavolo, a proposito del ‘Bisht’ fatto indossare a Leo Messi poco prima di consegnargli

la Coppa del mondo di calcio, vinta ieri in Qatar con

l’Argentina. Il messaggio e’ postato sotto la foto di Messi che

alza la Coppa avvolto dalla tunica qatarina, e attorniato da

tutti i compagni in maglia albiceleste. (ANSA).



