Mondiali: Biden chiama nazionale Usa, ‘provocate uno shock’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Alla vigilia dell’esordio a Qatar

2022, contro il Galles, arriva la notizia che la nazionale

statunitense ha ricevuto, venerdì scorso, una telefonata dal

Presidente Joe Biden, notoriamente appassionato di sport.

“Ragazzi, so che siete gli underdog della competizione – le

parole del Presidente, secondo quanto riferito dalla CBS – ma in

squadra avete alcuni dei migliori giocatori del mondo e state

rappresentando questo paese, per cui so che metterete il vostro

cuore. Provocate uno choc a tutti. Date tutto, fidatevi di voi,

tutto il paese è con voi”. Poi una battuta, parlando con il ct

Gregg Berhalter: “coach, mettimi in squadra: sono pronto per

giocare”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte